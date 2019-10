Spider-Man: Far From Home, ecco il divertente honest-trailer

Dopo l'honest-trailer di Avengers: Endgame e quello dedicato addirittura all'intero Marvel Cinematic Universe, il noto canale YouTube ha preso di mira con la sua solita irriverenza anche Spider-Man: Far From Home.

Il video è disponibile nel player all'interno dell'articolo. Cosa ne pensate del filmato? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

Dopo la risoluzione della disputa contrattuale fra Disney e Sony circa i diritti di sfruttamento del personaggio, Tom Holland tornerà a luglio 2021 con Spider-Man 3, sequel diretto di Far From Home ambientato ancora una volta nel MCU.

L'opera sarà parte integrante della Fase 4 dei Marvel Studios, che inizierà a maggio 2020 con Black Widow per poi proseguire tra cinema e Disney+ con Falcon & The Winter Soldier, Gli Eterni, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If ...?, il sopracitato Spider-Man 3, Occhio di Falco e Thor: Love & Thunder.

Nella Fase 5 dovremo vedere, oltre a Black Panther 2 anche Nova, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Moon Knight, Ms. Marvel, Blade, She-Hulk, un probabile Ant-Man 3 e un misterioso film cross-over che includerà per l'ultima volta lo Spider-Man di Tom Holland, che poi passerà definitivamente in mano alla Sony e allo Spider-Verse attualmente in sviluppo.