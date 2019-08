Spider-Man: Far From Home, la descrizione delle scene inedite viste nella Extended Cut

Dopo la pubblicazione del poster della versione estesa di Spider-Man: Far From Home, la Extended Cut del nuovo film di Jon Watts è sbarcata nei cinema statunitensi.

La nuova riedizione contiene circa cinque minuti di sequenze inedite tagliate dal montaggio originale del capitolo conclusivo della Infinity Saga, e qui sotto ve ne riportiamo un riassunto:

Alla Midtown High, Peter dice al suo migliore amico Ned (Jacob Batalon) che sta cercando di sgominare la famiglia criminale Manfredi. Ned chiede se ha bisogno di "un aiuto dalla sedia".

Passando a un ufficio postale, Peter è bloccato in una fila lunga e immobile. Una rapida occhiata in giro e la successiva pressione di un pulsante, il telefono di Peter attiva uno Spider-Bot nascosto nello zaino. Il drone attiva uno sportello vicino, Peter salta la fila e si avvicina: "Ehi, Peter Parker, sono qui per ritirare un passaporto, per favore."

Al Deli-Grocery di Delmar, Peter raccoglie alcuni elementi essenziali per le vacanze all'ultimo minuto. "Stai programmando un viaggio?" chiede il signor Delmar (Hemky Madera). Quando scopre che Peter è diretto in Europa, chiede: "Posso venire?"; "È un viaggio scientifico", risponde Peter. "La storia della scienza, Tesla, Da Vinci e tutto il resto. "Buon per voi allora", scherza Delmar. In uno spagnolo confuso, Peter chiede un doppio adattatore per cuffie e lo ottiene. "Il tuo spagnolo ha bisogno di esercizio", afferma Delmar.

In un banco dei pegni Peter vende una scatola da scarpe piena di oggetti da collezione inclusi He-Man, ThunderCats e Star Wars. Quando l'impiegato gli chiede se è sicuro di volersene sbarazzare, Peter dice che vuole comprare ad MJ (Zendaya) "qualcosa di veramente bello". "Beh, spero che ne valga la pena", dice l'impiegato mentre ammira una action figure de Il Ritorno dello Jedi. Peter però decide di tenere per sé proprio quell'action figure. "Grazie, sì. Questo lo tengo."

In un ristorante di lusso, criminali che volano di qua e di là con Spider-Man, vestito con il suo completo Iron Spider, entra in azione. "Vediamo di sbrigarci, ragazzi", dice Spidey, mentre esplosioni di ragnatele trasformano i criminali armati in decorazioni da parete. "Oggi ho molto da fare!" Il combattimento prosegue, Spider-Man viene colpito dai proiettili di una mitragliatrice: "È a prova di proiettile" continuando come se non fosse successo niente. I criminali lo attaccano armati di qualsiasi cosa riescano a trovare, ma Spider-Man risponde senza problemi anche grazie all'aiuto delle braccia metalliche del costume fornitogli da Tony Stark.

Quando arriva la polizia, la famiglia di Manfredi è appesa al soffitto. Dopo uno scambio di battute con gli agenti, Spidey dichiara di essere finalmente e ufficialmente in vacanza.

Il film è uscito nei cinema USA proprio nel giorno in cui un nuovo rumor ha parlato di un incontro tra Disney-Sony, che a quanto pare si sarebbero riavvicinate per trovare un accordo sui diritti cinematografici di Spider-Man. In un senso o nell'altro, secondo questi rumor la decisione definitiva delle due major sarà comunicata nei prossimi giorni, il che sembra naturale dato che Tom Holland ha confermato che Spider-Man 3 è pronto a partire.