Spider-Man: Far From Home, il Daily Bugle pubblica la video-testimonianza di Mysterio

E' tutto pronto per l'arrivo sul mercato home-video dell'acclamato Spider-Man: Far From Home, nuovo film del Marvel Cinematic Universe che vede Tom Holland riprendere i panni di Peter Parker dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Il film, già disponibile per il mercato digital, uscirà in edizione fisica in Italia il 5 novembre prossimo, e per l'occasione la Sony Pictures ha pubblicato su YouTube i momenti finali del film: il video, che come al solito potete visionare il filmato in calce all'articolo, è stato diramato sotto forma di testimonianza di Quentin Beck, alias Mysterio, che smaschera Peter Parker in diretta mondiale per la gioia di J. Jonah Jameson, impersonato ancora una volta da J.K. Simmons.

Vi ricordiamo che Tom Holland tornerà nei panni di Spider-Man ancora due volte all'interno della storyline del Marvel Cinematic Universe, prima nel prossimo e ancora senza titolo Spider-Man 3, previsto per luglio 2021 come aggiunta al calendario della Fase 4 del MCU, e poi in un film crossover segreto che farà parte della Fase 5.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un dettaglio del piano di Mysterio svelato recentemente da Jon Watts, regista di Homecoming e Far From Home che dovrebbe tornare per chiudere la sua trilogia. Voci di corridoio vorrebbero un altro personaggio MCU nel terzo capitolo della saga, come fu per Iron Man e Nick Fury: voci di corridoio suggeriscono Doctor Strange, Captain Marvel o la debuttante Ms. Marvel.