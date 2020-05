Spider-Man: Far From Home, nei concept Hydro-Man era molto simile a quello dei fumetti

La presenza degli Elementali, per quanto solo nella forma di illusioni create da Mysterio, in Spider-Man: Far From Home ha dato modo ai Marvel Studios di omaggiare in qualche modo personaggi dei fumetti mai inseriti nel Marvel Cinematic Universe.

Un esempio è Hydro-Man, presentatoci nel film come l'Elementale d'acqua: l'essere fa la sua comparsa a Venezia durante la gita scolastica di Peter, ed appare come un'enorme e quasi informe massa d'acqua che prende vita nei canali della città italiana.

Già di recente alcuni concept di Spider-Man: Far From Home ci avevano presentato un Hydro-Man molto diverso da quello poi effettivamente apparso nel film con Tom Holland, ma le nuove immagini circolate in queste ore ci mettono davanti ad un Hydro-Man che non ha davvero nulla a che vedere con quello visto in Far From Home.

In queste nuove concept art vediamo infatti il personaggio rappresentato con fattezze umane, omaggio evidente all'Hydro-Man dei fumetti Marvel, quel Morris Bench che in effetti è umano in tutto e per tutto a parte quel piccolo dettaglio di avere la capacità di convertire ogni propria molecola in acqua.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un Hydro-Man più simile a quello dei fumetti? Di recente, intanto, qualcuno sembra aver dimostrato che Mysterio sia sopravvissuto dopo Spider-Man: Far From Home.