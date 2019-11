Spider-Man: Far From Home, nei concept art una versione umanoide di uno degli Elementali

In Spider-Man: Far From Home, capitolo conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, c'è un Elementale che non mostra alcun volto ma in alcuni concept art pubblicati su Instagram viene rivelata una versione più umanoide di uno dei classici villain di Marvel Comics. Nelle immagini viene mostrato mentre lotta con Spidey.

Si tratta di un Elementale che somiglia a Hydro-Man. In Spider-Man: Far From Home vengono mostrati delle interpretazioni particolari di alcuni classici villain presenti nei fumetti di Spider-Man. Villain che in seguito scopriremo essere solo delle illusioni create da Mysterio.

Ryan Meineiding, responsabile dello sviluppo visivo di Marvel Studios, ha svelato una versione molto diversa di Hydro-Man.



Con un aspetto molto più umano, questa versione del personaggio è decisamente diversa da quella che Peter Parker e Quentin Beck combattono nel cuore di Venezia, visto che somiglia ad una versione molto più grande di quella vista nel film.

In ogni caso Kraven rimane il candidato principale per diventare il prossimo villain principale di Spider-Man, anche se molti fan vorrebbero vedere una nuova versione di Norman Osborne/Green Goblin, specialmente se questa scelta porterà alla formazione dei Dark Avengers o dei Sinistri Sei.

Nel frattempo nei giorni scorsi il Daily Bugle ha pubblicato un video di uno dei personaggi più iconici del film mentre è stato annunciato che lo Spider-Man giapponese apparirà in Spider-Man: Un nuovo universo 2.