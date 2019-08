Spider-Man: Far From Home, Cobie Smulders vuole essere Maria Hill per tutta la vita

Se Tom Holland vuole essere Peter Parker per altri venti film, l'attrice Cobie Smulders nel professare amore eterno ai Marvel Studios ha addirittura rilanciato.

Nel corso di una recente intervista col The Hollywood Reporter, infatti, l'attrice ha confessato che riprenderebbe volentieri il suo ruolo di Maria Hill per il maggior numero possibile di film dei Marvel Studios, anche se non è a conoscenza del futuro arco narrativo del suo personaggio.

"Mi piacerebbe molto!" ha detto la Smulders, dichiarando che interpreterebbe il personaggio per il resto della vita: "Adoro far parte del mondo della Marvel. È un posto magico e meraviglioso pieno di persone simpatiche, premurose e creative. Ogni volta che ricevo una telefonata per lavorare con loro, sono sempre eccitata. Non ho idea di cosa abbia in serbo per Maria Hill il Marvel Cinematic Universe, ma so che sono pronta."

Voi cosa ne pensate? Quale sarà il destino di Maria Hill, soprattutto dopo la scena post-credit di Spider-Man: Far From Home? Diteci la vostra nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Far From Home ha superato il miliardo al botteghino, diventando solo il secondo film della Sony a riuscire nell'impresa dopo Skyfall del 2012.

Vi ricordiamo che Spider-Man 3 non è ancora stato annunciato ufficialmente, nonostante sia praticamente una certezza. A meno di annunci a sorpresa nel prossimo futuro, il film farà parte della Fase 5 del MCU.