Spider-Man: Far From Home chiude il secondo weekend con 45,3 milioni

Un successo di queste proporzioni fa sempre piacere, anche quando è praticamente annunciato. In casa Marvel, dunque, possono tranquillamente permettersi di stappare più di una bottiglia di spumante per festeggiare gli incredibili incassi di Spider-Man: Far From Home.

Mentre Avengers: Endgame è ancora in sala a cercare di comare l'ultima fessura che lo separa dagli incassi di Avatar, infatti, il secondo standalone sulle avventure dello Spider-Man di Tom Holland sembra voler fare di tutto per non sfigurare davanti al suo predecessore.

Un'intenzione che Spider-Man: Far From Home sta onorando alla grande: solo in questo secondo weekend di programmazione, infatti, il film ha chiuso con degli incassi pari a 45,3 milioni di dollari, non mollando di un centimetro dal titolo di re del box office nonostante uscite importanti come quella di Toy Story 4.

Gli incassi complessivi del film raggiungono per ora l'impressionante cifra di 847 milioni di dollari in tutto il mondo, rendendo di fatto Far From Home il film di Spider-Man più redditizio sul fronte internazionale (ben 572,5 milioni di dollari guadagnati oltreoceano). Il film di Jon Watts, inoltre, sta dettando legge anche in Italia con oltre 4 milioni incassati nella sola giornata di sabato. Decisamente niente male per un amichevole Spider-Man di quartiere!