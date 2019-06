Spider-Man: Far From Home chiarirà la questione del primo incontro tra Peter e Nick Fury

Jon Watts, regista dell'atteso Spider-Man: Far From Home, ha rivelato che il film farà luce sulla faccenda del primo incontro tra Peter e Nick Fury. Attenzione seguono spoiler su Avengers: Endgame.

Nel trailer di Spider-Man: Far From Home abbiamo visto che nel film Nick Fury si presenta a Peter per la prima volta, ma chi ha visto Avengers: Endgame sa bene che entrambi hanno partecipato al funerale di Tony Stark. Qualcuno ha perciò ipotizzato che la scena fosse stata modificata - come ormai d'abitudine per i Marvel Studios - per evitare spoiler sul film dei fratelli Russo, ma a quanto pare non è stato così:

Non è un inganno," ha rivelato Jon Watts a Total Film parlando della scena in questione. "Parleranno effettivamente del perché non hanno mai parlato prima... non è un inganno. Ma c'è molto di più di dire su questo di quanto non sembri."

Spider-Man: Far From Home debutterà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo poster italiano del film, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, con in primo piano Nick Fury, Peter e Mysterio. Qui potete trovare il trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home con tanto di spoiler su Endgame.

Per ulteriori approfondimenti, vi congliamo di leggere la nostra recensione su Avengers: Endgame.