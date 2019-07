Spider-Man: Far From Home, il cameo di Stan Lee non era previsto

Stan Lee è senza dubbio tra i più grandi nomi nel mondo del fumetto, leggendario co-creatore di Spider-Man, i Fantastici Quattro, Hulk e X-Men. Sin dal primo film è stata una tradizione per Lee fare un'apparizione in un cameo nei film basati sui personaggi Marvel. Non è apparso proprio in tutti ma nella maggior parte dei casi ha fatto capolino.

La scomparsa di Stan Lee a fine 2018 ha ovviamente posto un quesito: in quale film l'icona della Marvel ha partecipato per un ultimo cameo?

In questi mesi è apparso in Captain Marvel e Avengers: Endgame e ci sono ipotesi che riguardano altri cameo in altri film.

Ma sappiamo che Stan Lee non comparirà in Spider-Man: Far From Home. L'ultimo cameo di Lee è stato davvero quello in Avengers: Endgame.



Nel corso di un'intervista a CinemaBlend, il regista Jon Watts ha dichiarato:"Credo sia stato giusto che il suo ultimo cameo fosse in Avengers: Endgame, e che non abbia fatto altre apparizioni a causa dei problemi di salute".

Stan Lee non è apparso nemmeno nel recente Dark Phoenix. Ciò non fa altro che accrescere l'importanza di Avengers: Endgame come fine effettiva di un'era per i Marvel Studios e il Marvel Cinematic Universe. E per Stan Lee, che poi è comparso - solo vocalmente - in diversi episodi dello show di Disney Channel, Big Hero 6.

Il nuovo teaser di Spider-Man: Far From Home ricorda che il film è in uscita martedì negli USA. Il film ha già incassato 111 milioni di dollari in soli tre mercati asiatici.