Spider-Man: Far From Home, un cameo di Donald Glover è stato preso in considerazione

In Spider-Man: Homecoming, se ricordate bene, appare il personaggio di Aaron Davis, interpretato da Donald Glover. Il personaggio, per gli amanti dei fumetti, è ben noto, essendo lo zio di Miles Morales a.k.a. Ultimate Spider-Man.

Lo stesso Donald Glover aveva auspicato un suo ritorno nel franchise in futuro ma, nel recente Spider-Man: Far From Home, il suo personaggio non è stato incluso. Gli sceneggiatori della pellicola, Erik Sommers e Chris McKenna, hanno svelato che, in realtà, hanno cercato di inserire il personaggio nel sequel ma che, a causa del setting Europeo, non è stato affatto possibile.

"In realtà, abbiamo cercato di includerlo ma nella storia passiamo poco tempo nel Queens e molto in Europa, dunque alcune idee devono essere archiviate per forza di cose" spiegano i due sceneggiatori "Amiamo il personaggio di Aaron Davis e volevamo includerlo, ma volevamo anche andare via da New York il più rapidamente possibile nel film e farlo andare in Europa. C'erano veramente tante cose che volevamo fare a New York prima di farlo andare in Europa ma non abbiamo potuto perché non c'era tanto tempo".

Jon Watts ha dichiarato che vorrebbe esplorare la storia di Miles Morales in futuro dunque un ritorno di Donald Glover nel franchise non è da escludere.