Spider-Man: Far From Home, ecco un cameo da Daredevil che forse non avevate notato

Mentre i fan (almeno la maggior parte) continuano a sperare in un nuovo accordo tra Sony Pictrues e Marvel Studios per la co-gestione dei diritti cinematografici di Spider-Man, così da rivere l'Arrampica-Muri di Tom Holland nel MCU e non solo nell'Universo Sony, continuano a uscire curiosità sull'ottimo Spider-Man: Far From Home.

Nello specifico, torniamo a parlare della sorprendente scena post-credit (la prima) del film di Jon Watts, dove il filmato rimaneggiato da Mysterio (Jake Gyllenhaal) e trasmesso dal Daily Bugle di J. Jonah Jameson rivela al mondo l'identità di Spider-Man, lasciando Peter davvero di sasso. Grazie a un confronto con alcuni episodi di Daredevil, la serie Netflix poi cancellata dopo la terza stagione, un fan ha notato la presenza dello stesso attore nei panni del conduttore reale Pat Kiernan della New York NY1.



È proprio lui ad annunciare in diretta live la notizia del filmato di Mysterio e mandare in onda il servizio di Jameson. E proprio Kiernana era apparso in alcuni episodi di Daredevil e anche di The Punisher sempre con lo stesso ruolo, che è poi quello che ricopre nella vita di tutti i giorni, la sua professione.



L'avevate notato? Vi ricordiamo che Spider-Man: Far From Home è atteso in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 5 novembre.