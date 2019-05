Spider-Man: Far From Home, Bosslogic immagina il Peter di Tom Holland in versione adulta

Mentre insistono i rumor sulla presenza di Venom nel non ancora annunciato Spider-Man 3, il noto artista del web Bosslogic ha immaginato come sarebbe il Peter Parker di Tom Holland in versione adulta.

Holland è l'attore più giovane ad aver interpretato Spider-Man in live-action, con il suo Peter Parker che continua a frequentare il liceo. Alla fine dello scorso anno, il pubblico ha invece fatto la conoscenza di un Peter Parker molto più anziano in Spider-Man: Into the Spider-Verse, doppiato da Jake Johnson, conosciuto come Peter B. Parker.

Il personaggio di Jake Johnson ha ricoperto il ruolo di mentore per Miles Morales nello stesso modo in cui Tony Stark ha fatto per il Peter Parker di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e forse anche per questo Bosslogic lo ha scelto come fonte di ispirazione principale per il suo "Peter Parker MCU adulto".

Secondo voi fino a quanto Holland continuerà ad interpretare Spider-Man? Recentemente, l'attore ha dichiarato di essere pronto a lavorare in altri venti film: "E' fantastico. Come attore è un privilegio ed è straordinario interpretare un personaggio che amo cosi tanto. Mi piacerebbe interpretarlo ancora e ancora. Volete farne altri 20? Ok, ci sto, è divertente! E' un privilegio, ed è divertente."

Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani dal prossimo 10 luglio.