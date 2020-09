Spider-Man: Far From Home avvistato in una pubblicità su Disney+, annuncio in arrivo?

La possibilità che Spider-Man abbandonasse il MCU ha fatto tremare i sensi di ragno a molti fan ad inizio anno, ma con grande sollievo è stato raggiunto un accordo tra Disney e Sony, azienda che detiene i diritti cinematografici dell'Arrampicamuri. Un accordo probabilmente destinato a dare i suoi frutti anche per quanto riguarda Disney+...

Come saprete, la piattaforma streaming non ha potuto contare sui tre film del MCU appartenenti a Sony, ovvero The Incredible Hulk, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Ebbene, MCU Cosmic segnala che per quanto riguarda quest'ultima produzione è apparso un banner pubblicitario di Disney+ abbastanza inequivocabile.

Come potere notare nello screenshot in basso, il giovane Tom Holland figura in bella vista nel poster del film, al fianco dei suoi colleghi di Avengers: Endgame e Black Panther. Difficile considerarla una semplice svista; è invece probabile che chi si occupa del marketing abbia già inserito il film nei banner, in attesa dell'uscita in streaming.

Sarebbe un bel colpo, dato che l'assenza dei film stand alone sull'Uomo Ragno incomincia a pesare. Con l'inserimento degli altri due film gli utenti potrebbero usufruire di tutta la collezione Marvel Cinematic Universe al completo, da sfruttare per un binge watching di una certa importanza in vista del terzo capitolo di Spider Man. Cosa ne pensate? Vorreste vedere Far From Home su Disney+? Diteci la vostra nei commenti!