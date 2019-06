Spider-Man: Far From Home, in ascolto due tracce dalla soundtrack di Michael Giacchino

Sony Pictures attraverso la sua etichetta Columbia ha diffuso in streaming le prime due tracce dalla colonna sonora di Spider-Man: Far From Home, che porta nuovamente la firma del compositore Premio Oscar Michael Giacchino.

Nello specifico di tratta della prima e della 23esima traccia in scaletta della nuova soundtrack: la prima è Far From Home Suite Home (in cui è chiaramente rinttacciabile il gioco di parole con "sweet home", casa dolce casa), ovvero la lunga suite che contiene nei suoi otto minuti di durata un medley con tutti i temi presenti, compreso anche quello dedicato al nuovo personaggio di Mysterio composto con l'ausilio dei sintetizzatori e in cui rifà capolino anche il tema principale della pellicola, sviluppato da Homecoming. Il secondo è intitolato Bridge and Love's Burning, una traccia molto lenta e romantica che potrebbe suggerire una svolta decisamente sentimentale per la trama della pellicola.

Quando ancora mancano circa due settimane all'uscita in sala del film, il regista Jon Watts ha già espresso la sua opinione in merito a un possibile terzo film su Spider-Man: "Voglio dire, penso ad un film alla volta. Vogliamo raccontare la storia di questo ragazzino che cresce, e alla fine di Far From Home lo mettiamo in una posizione unica rispetto a quanto visto nelle precedenti pellicole sul personaggio. Quindi non so come finirà. Aspetterò di lavorare al prossimo ufficialmente prima di capire come procedere per averlo dove voglio che sia alla fine".

Recentemente, Tom Holland è tornato nell'occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni spoiler su Avengers: Endgame, ma stavolta ha incontrato il sostegno dei propri fan. Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale americane il 2 luglio prossimo, in quelle italiane il 10 luglio successivo.