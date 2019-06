Spider-Man: Far From Home apre col botto in Cina: previsto un weekend da oltre 100 milioni

A tre giorni dalla release americana, Spider-Man: Far From Home ha già conquistato il pubblico cinese con un incasso di 35,5 milioni di dollari al venerdì d'esordio.

Di questo passo il nuovo film dei Marvel Studios potrebbe ottenere un primo weekend da oltre 100 milioni nella sola Cina, risultato che supererebbe di gran lunga le aspettative basate sulle poche prevendite vendute. L'imminente ritorno al cinema di Avengers: Endgame e la grande attesa dei fan nei confronti della fase 4 del MCU si stanno quindi riflettendo positivamente anche sulla corsa al box office dell'arrampicamuri.

Con questo risultato Sony ha già firmato il suo miglior giorno d'esordio in Cina, superando il record ottenuto l'anno scorso con Venom. Far From Home si piazza inoltre primo come stand-alone supereroistico e terzo nel totale dei cineomic dietro solo ad Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Al contrario del sequel, Spider-Man: Homecoming era stato distribuito in Cina circa due mesi dopo il resto del mondo ottenendo "solamente" 67 milioni al weekend di debutto. Il film di Jon Watts era arrivato ad un totale di 116,3 milioni in territorio cinese, risultato che ormai sarà quasi certamente superato da Far From Home.

Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. I primi due minuti di Spider-Man: Far From Home saranno mostrati insieme alla nuova release di Avengers: Endgame.