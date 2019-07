Spider-Man: Far From Home oltre i 4 milioni in Italia nel box office di sabato

Dopo aver continuato il proprio dominio al box office USA, Spider-Man: Far From Home si impone anche nel mercato italiano superando la cifra dei 4 milioni di euro grazie agli spettacoli di sabato 13 luglio.

Il film Marvel/Sony ha infatti raccolto 1.1 milioni di euro, salendo così a 4.3 milioni di euro in quattro giorni: in pratica un milioni al giorno dopo l'esordio di mercoledì, dati incredibilmente rari per un'uscita estiva

In seconda posizione troviamo Annabelle 3, nuovo capitolo del The Conjuring Universe che con ulteriori 172mila euro sale ad un totale di 2.4 milioni di euro. Terzo posto invece per Toy Story 4, che ha raccolto 164mila euro per un totale di 4.4 milioni di euro (impressionante notare come in appena quattro giorni il film del Marvel Cinematic Universe abbia praticamente incassato quanto l'intera corsa del film Pixar).

Chiudono la top five Domino e Pets 2 - Vita da Animali: il nuovo film di Brian De Palma nella giornata di sabato ha incassato altri 62mila euro, salendo a quota 101mila euro in tre giorni, mentre con ulteriori 26mila euro il sequel d'animazione della Illumination sale ad un totale di 3.4 milioni di euro.

Infine Welcome Home, nuova uscita della settimana, si piazza al nono posto con quasi 21mila euro dal sabato su un totale di circa 40mila euro.

