Spider-Man: Far From Home, ecco il trailer dedicato a Night Monkey

In occasione dell'uscita in home video di Spider-Man: Far From Home negli Stati Uniti, Sony ha diffuso in rete (via Entertainment Weekly) uno speciale trailer del film in versione Night Monkey.

Tra i costumi indossati da Tom Holland nel film ha infatti avuto un grande successo quello che gli è valso il nome di Night Money (o in italiano: Scimmia Notturna), e lo studio non poteva che dedicare a questo nuovo "supereroe" un trailer dalle atmosfere noir simili a quelle de Il Cavaliere Oscuro. Nel filmato, che potete trovare a questo indirizzo, vediamo anche un suggestivo logo ufficiale di Night Monkey.

Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Far From Home segue le vicende dell'arrampicamuri che si ritrova in mezzo ad una nuova catastrofe in giro per l'Europa - qui trovare un video dietro le quinte del cast sui vari set di Venezia, Londra, Berlino e Praga - insieme al Mysteryo interpretato da Jake Gyllenhaal.

La versione Blu-Ray del film, in arrivo in Italia a novembre, conterrà al suo interno diverse scene eliminate tra cui uno speciale cortometraggio di tre minuti dal titolo "Peter's to do List", che seguirà le vicende del personaggio prima della partenza per l'Europa. E' stato confermato l'arrivo di un terzo capitolo con Tom Holland sviluppato direttamente da Sony invece che dai Marvel Studios.