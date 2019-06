Spider-Man: Far From Hom dovrebbe incassare mezzo miliardo di dollari in dieci giorni

Le nuove previsioni al box office di Deadline per Spider-Man: Far From Home suggeriscono che il film Marvel Studios potrebbe arrivare alla soglia del mezzo miliardo di dollari di incasso in appena dieci giorni.

Il film di Jon Watts, che ha già incassato $100 milioni in Cina, mercato nel quale ha aperto con qualche giorno d'anticipo rispetto alla release domestica (prevista per il prossimo 2 luglio), sarà favorito da due grandi boost: in primo luogo negli Stati Uniti avrà a sua disposizione i giorni festivi garantiti dalla Festa dell'Indipendenza (4 luglio), ma soprattutto, nel resto del mondo, non avrà praticamente alcuna concorrenza al botteghino, con Toy Story 4 che al momento dell'uscita di Far From Home sarà "già vecchio" al suo terzo week-end di programmazione.

In pratica questo week-end e in soli tre territori - Cina, Giappone e Hong Kong - il nuovo film stand-alone con Tom Holland potrebbe già incassare tra i $160 e $170 milioni di dollari, ed entro il 7 luglio (ovvero quando avrà aperto sia nella maggior parte dei mercati internazionali, sia in quello domestico) dovrebbe già essere arrivato a $335 milioni di dollari, aggirandosi intorno al mezzo miliardo arrivato al suo decimo giorno di box office (che coincide con l'apertura italiana, il 10 luglio).

Per quanto riguarda il mercato nord-americano, inoltre, la Sony sta proiettando un week-end di debutto da $125 milioni per 6 giorni, cifre però volutamente tenute a ribasso: grazie come detto alla Festa d'Indipendenza, gli analisti prevedono che l'esordio più realistico sia invece compreso in una forbice tra i $150 e i $170 milioni, anche grazie ad Avengers: Endgame, dopo il quale il grande pubblico vuole scoprire come si evolverà il MCU.

Per un paragone, nei suoi primi tre giorni di programmazione Spider-Man: Homecoming incassò $117 milioni, chiudendo nel mercato domestico con $334,2 milioni, mentre a livello globale con $880,1 milioni.

Staremo a vedere come si comporterà il sequel, ma è molto probabile che il tetto del miliardo venga superato.

