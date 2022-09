Spider-Man, i fan vogliono Tom Holland con Rihanna sul palco del Super Bowl!

Non ci è ancora dato sapere per quanto tempo il Marvel Cinematic Universe farà a meno di Tom Holland: il nostro Peter Parker è attualmente confinato nella sua condizione di perfetto sconosciuto dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, ma i fan si ricordano benissimo di lui e hanno già un'idea da suggerire in vista del prossimo Super Bowl.

Nelle scorse ore è infatti stata annunciata la presenza di Rihanna come headliner dello show che, al solito, avrà luogo nello spazio tra il primo e il secondo tempo del match: una decisione che ha immediatamente riportato alla mente dei fan l'immortale esibizione di Tom Holland al Lip Sync Battle di Comedy Central.

"Se Rihanna tirasse fuori Tom Holland al Super Bowl...", "Cosa stiamo combinando come specie se Rihanna dovesse esibirsi durante l'halftime show del Super Bowl senza che Tom Holland salti fuori ballando?" si legge in alcuni commenti evidentemente memori di quel meraviglioso siparietto in cui la star di Uncharted si esibì, con tanto di calze e parrucca, sulle note di Umbrella.

Chissà che, approfittando di questo periodo di calma apparente, il nostro Tom non decida di fare questa sorpresa ai suoi fan! Secondo una nuova teoria, intanto, MJ sarebbe innamorata di Spider-Man, ma non di Peter.