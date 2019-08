Spider-Man: i fan organizzano un'incursione pacifica in stile Storm Area 51

La notizia del mancato accordo tra Sony e Disney per i diritti di Spider-Man è stata un vero e proprio disturbo nella forza tra i fan del MCU, che ora hanno deciso di protestare seguendo l'esempio del popolarissimo Storm Area 51.

In migliaia hanno già confermato, probabilmente anche con spirito goliardico, la loro partecipazione all'evento "Storm Sony And Bring Spider-Man Home To The MCU" creato su Facebook nelle scorse ore.

"Assaltiamo Sony Pictures in solidarietà e vestiti da Spider-Man per riportare il nostro ragazzo a casa. Questo è un evento pacifico e non sarà tollerata violenza di alcun tipo" si legge nella descrizione dell'evento, che indica come luogo d'incontro la sede newyorkese della compagnia.

Tra i trend topic di ieri, oltre al semplice #SaveSpiderMan, ha riscontrato molto successo anche l'hashtag #BoycottSony a dimostrazione del dissenso dei molti fan che erano ormai abituati a vedere l'arrampicamuri all'interno del MCU.

Come ha spiegato recente l'Hollywood Reporter, l'accordo tra le compagnie è saltato per richieste che provenivano da entrambi le parti: mentre Sony ha capito di "non aver più bisogno dei Marvel Studios" visto il successo del franchise e di Venom e Spider-Man: Un Nuovo Universo, la Disney ha proposto di co-finanziare i film al 50% e ricevere il 30% dei ricavi invece del precedente 5%, condizioni che a quanto pare la Sony non ha trovato favorevoli.

Sony stessa ha comunque ribadito che in futuro la situazione potrebbe nuovamente cambiare ma l'unica certezza al momento è che lo studio ha in programma altri due film di Spider-Man, nei quali tra le altre cose non è stato ancora confermato Jon Watts.