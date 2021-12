Spider-Man: i fan immaginano Anya Taylor-Joy in una foto nei panni di Gatta Nera

Mentre arrivano i primi dettagli su Spider-Man 4, si continua a parlare del possibile ingresso di Anya Taylor-Joy ed Emma Stone nel MCU, rispettivamente come Gatta Nera e Spider-Gwen. Proprio su Taylor-Joy è recentemente arrivato un edit che la immagina nei panni del personaggio.

Come vediamo nella foto pubblicata da dellark_ e che troverete in fondo all'articolo, l'attrice sarebbe perfetta nei panni di Gatta Nera, almeno esteticamente. La parte più importante, però, la farà sicuramente il suo grande talento, che l'ha portata ad un'incredibile ascesa ad Hollywood negli ultimi anni.

Ovviamente il tutto è stato creato dalla mente di un fan, perché il possibile arrivo di Stone e Taylor-Joy è ancora solo un'indiscrezione. Sembra infatti che la Sony sia ancora in trattativa con le due attrici. Il rumor, introdotto da Giant Freakin Robot, è stato poi confermato da @MyTimeToShineH, e sicuramente suggerisce un ampliamento dello Spider-Verse, che diventa a questo punto un Universo complesso, che si va a sua volta a inserire nel MCU. Secondo quanto riportato dall'utente Twitter @MyTimeToShineH, il personaggio di Felicia Hardy/Gatta Nera potrebbe apparire già in Spider-Man 4. Ovviamente, a parere di molti, questo porterebbe a un'apertura anche per quanto riguarda possibili pellicole dedicate ai personaggi. Chissà, staremo a vedere.

Intanto ci godiamo questo edit con cui i fan immaginano Anya Taylor-Joy nei panni di Gatta Nera: cosa ne pensate?