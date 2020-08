Spider-Man, i fan festeggiano il 58esimo compleanno di Peter Parker!

Le ricorrenze, si sa, sono importanti: chi di voi si permetterebbe di dimenticare il compleanno di un amico con cui ha vissuto tante, memorabili avventure? Se siete d'accordo con noi e siete fan di Spider-Man, dunque, vi converrà cerchiare in rosso sul calendario la giornata di oggi.

Già, perché il 1 agosto è tutt'altro che una giornata qualunque per il nostro Peter Parker: l'amatissimo eroe Marvel compie gli anni proprio oggi e, a dare un'occhiata alle date, ci si rende conto che le primavere comincino ad essere un bel po'!

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere compie infatti ben 58 anni: tanti ne sono passati da quel 1 agosto del 1962, giorno in cui il personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko apparve per la prima volta nel numero 15 di Amazing Fantasy.

Da allora ne abbiamo vissute di storie con il nostro Uomo Ragno, tra fumetti, film, videogiochi e chi più ne ha più ne metta. Il futuro, inoltre, sembra non avere intenzione di mandare in pensione il caro Spidey, tra un nuovo film in arrivo per il Marvel Cinematic Universe, un nuovo gioco per PS5 e chissà che altro ancora!

Non perdete tempo, dunque, e unitevi ai fan Marvel di tutto il mondo nel mandare i vostri auguri ad uno dei supereroi più amati di sempre! Nel frattempo, una teoria parla di un assurdo team-up con Venom in Spider-Man 3; pare, inoltre, che sia stato confermato il ritorno di un personaggio in Spider-Man 3.