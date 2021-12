Spider-Man: i fan chiedono che una star di No Way Home raccolga l'eredità di Stan Lee

I film della Marvel dal 2008 al 2019 hanno una cosa in comune: le apparizioni di Stan Lee, fumettista che ha creato quel mondo di supereroi. Tuttavia gli Studios hanno deciso di dire basta ai cameo di Stan Lee, che sarebbero ancora possibili con materiali di repertorio. Di fronte a questa affermazione i fan hanno dunque cercato un suo successore.

I fan più attenti avranno notato un riferimento a Stan Lee in No Way Home, mentre altri hanno iniziato a guardarsi intorno per individuare il suo successore, che sarebbe presente proprio nel terzo film che vede come protagonista Tom Holland. Vi avvisiamo che quanto segue potrebbe contenere spoiler.

Si tratterebbe di J.K. Simmons, che è tornato ancora una volta nei panni di J. Jonah Jameson. La sua partecipazione alla pellicola è stata infatti molto apprezzata, e ha portato diversi utenti a chiederne il ritorno anche solo per un cameo in tutti i film del MCU. Un utente ha infatti fatto notare su Reddit che lo stesso Lee ha ammesso di aver basato il personaggio di JJ Jameson su di sé, in quanto anche lui si descriveva come un uomo scontroso e irritabile, dunque sembrerebbe giusto che sia lui a raccogliere l'eredità del suo creatore. Tuttavia qualcuno ha fatto notare che Jameson dovrebbe avere un ruolo più ampio in diversi film, e che un cameo sarebbe troppo poco. Qualcuno, invece, si è detto totalmente in disaccordo con questa proposta, preferendo magari l'apparizione di uno scrittore della Marvel, o qualcuno che comunque sta sempre dietro alla telecamera. Infine un utente è invece andato controcorrente, dicendo che Keanu Reeves come unico ruolo nel MCU dovrebbe avere il compito di apparire in OGNI progetto degli Studios.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con qualcuna di queste affermazioni? Fatecelo sapere nei commenti!