Spider-Man, una nuova fan art mostra Tom Holland nella versione Uomo Ragno a 6 braccia

Ormai di fan-art sullo Spider-Man di Tom Holland ce ne sono a bizzeffe ma l'ultima della lista, è davvero molto interessante visto che mostra il giovane Peter Parker con un inusitato costume a sei braccia che lo rendere del tutto simile ad un ragno.

Fin dai primi rumor su Spider-Man: No Way Home si è parlato della possibile comparsa dello Spider-Man a sei braccia, una variante del comune Peter Parker a cui crescono ulteriori quattro arti e che viene mostrato nel corso della "The Six Arms Saga", un arco narrativo che tra l'altro presenta la prima apparizione e la storia delle origini di Morbius.

In questa differente versione dell'Uomo Ragno, troviamo un Peter Parker ormai allo stremo, deciso a liberarsi definitivamente dei suoi poteri. Il ragazzo lavora così su un siero per liberarsi definitivamente dal peso di Spider-Man ma dopo averlo ingerito e aver trascorso una notte tra atroci sofferenze, si rende conto che qualcosa è andato storto e che, siero ha aumentato i suoi poteri di ragno piuttosto che annullarli.

Nel corso proprio di Spider-Man: No Way Home solo i più attenti sono riusciti ad individuare la fugace apparizione di questa versione alternativa di Peter Parker infatti, quando il tessuto dello spazio e del tempo si incrina e i nemici di altri universi vengono mostrati nel cielo, vengono furtivamente mostrate le sagome di Kraven the Hunter, Scorpion e quella che sembra essere una persona con sei braccia.

Chissà se dopo la pausa di Tom Holland da Spider-Man potremo assistere all'apparizione proprio di questo nuovo Uomo Ragno. Magari la morte e la solitudine provata dal giovane Peter Parker dopo il finale di No Way Home lo porteranno a desiderare di liberarsi per sempre dei suoi poteri. Staremo a vedere.