Spider-Man: la famiglia di Steve Ditko rivuole i diritti di Peter Parker e Doctor Strange

Secondo alcuni documenti emersi nelle scorse ore, la famiglia di Steve Ditko, leggendario fumettista Marvel, starebbe tentando di rivendicare i diritti di copyright su Spider-Man e Doctor Strange, co-creati dal fumettista insieme a Stan Lee e rivisti nel trailer Imax di Spider-Man: No Way Home.

Gli eredi di Ditko, forti del fatto che il fumettista è accreditato come co-creatore di entrambi i personaggi, sta tentando di utilizzare una legge introdotta nel Copyright Act del 1976 che consente ai creatori di cessare tutti i diritti d'autore delle opere precedentemente assegnate ad un'altra persona o entità. L'impasse qui però è che quella legge vale solo se il copyright è stato trasferito all'altra persona/entità, se invece si è creato il personaggio come "lavoro su commissione", l'altra persona/entità è considerata l'originale titolare del copyright e quindi non si può richiedere la risoluzione.

Non a caso la Marvel Entertainment afferma che Steve Ditko ha creato questi personaggi come "lavoro su commissione" e quindi i suoi eredi non possono rescindere i diritti d'autore dei personaggi. L'esempio che è stato fatto per chiarire la questione riguarda la DC Comics: quando Jerry Siegel e Joe Shuster hanno creato Superman insieme, avevano già scritto e disegnato il personaggio prima di venderlo alla National Allied Publications (ora DC), dunque in questo caso è chiaro come i due fumettisti abbiano venduto i loro diritti alla casa editrice: pertanto, la DC (e il suo attuale proprietario, la Warner Bros) ha dovuto concludere accordi con gli eredi di Siegel e Shuster per mantenere il copyright su Superman.

Il caso di Steve Ditko è molto diverso: alcuni anni fa, ad esempio, gli eredi di Jack Kirby avevano tentato di revocare tutti i diritti d'autore per le creazioni di Kirby alla Marvel, sostenendo che Kirby non avesse creato le sue opere come lavoro su commissione, ma piuttosto come un appaltatore indipendente che ha poi trasferito i diritti delle sue creazioni alla casa editrice. La Marvel non ha mai ceduto sulla sua posizione, secondo cui le creazioni di Kirby furono fatte come "lavoro su commissione", ma alla fine la società si è accordata con gli eredi di Kirby per alcuni milioni di dollari. È possibile che gli eredi di Ditko stiano dunque cercando un accordo simile, piuttosto che convincere i tribunali che Ditko non ha creato Spider-Man e Doctor Strange come "lavoro su commissione". Vedremo come andrà a finire.

