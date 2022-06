Spider-Man, l'ex avvocato Marvel:'Ecco il motivo dell'accordo con Sony'

Nel 2015 Marvel Studios e Sony annunciarono per la prima volta la collaborazione per riavviare il franchise di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. In seguito venne scelto Tom Holland per interpretare Peter Parker. Ma qual è il vero motivo di questo accordo? Ne ha parlato l'ex legale Marvel, Paul Sarker durante un Reddit AMA.

"Questa è un'ottima domanda e probabilmente dovremmo fare un intero episodio di Better Call Saul se potessimo. Ci ho lavorato inizialmente poco prima di andarmene ma non posso dire con certezza come siano iniziati i colloqui. All'epoca Sony stava un po' vacillando per le voci su The Interview e i fatti della Corea del Nord, e questo potrebbe aver contribuito a far iniziare la conversazione. Ma penso che entrambe le parti sapessero che c'era un potenziale troppo grande per non collaborare".



La trilogia di Spider-Man si è conclusa qualche mese fa con l'uscita di Spider-Man: No Way Home, che ha visto il ritorno degli altri due Spider-Man cinematografici: Tobey Maguire, che interpretò Peter Parker/Spider-Man nella trilogia di Sam Raimi tra il 2002 e il 2007, e Andrew Garfield, che ereditò il ruolo per il dittico The Amazing Spider-Man tra il 2012 e il 2014. Ora invece Spider-Man: No Way Home torna al cinema con un nuovo cut.



Tom Holland è uno Spider-Man più giovane dei predecessori e certamente più scanzonato, che fece la sua prima breve apparizione in Captain America: Civil War.

Sul nostro sito potete trovare la recensione di Spider-Man: No Way Home, l'ultimo capitolo della trilogia diretta da Jon Watts.



