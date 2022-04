Spider-Man: ecco l'esilarante video del bimbo che balla l'evil dance di Tobey Maguire

L'evil dance di Tobey Maguire in Spider-Man 3 di Sam Raimi ha letteralmente fatto la storia e se anche voi avete amato le movenze di quel "particolare" Peter Parker, non potete non apprezzare il video di un bambino che replica in tutto e per tutto i suoi strepitosi passi di danza.

Come potete vedere voi stessi nel breve video Instagram inserito in calce alla notizia, nel corso di un party in cui è circondato da vari suoi coetanei, un piccolo fan dell'Uomo Ragno ripete tutte le sue mosse, alzando le braccia, girandole su stesse e riproponendo addirittura il movimento del bacino. Il risultato di questa clip è chiaramente tutto da ridere.

Quando il terzo capitolo di Spider-Man 3 approdò nelle sale, il balletto in strada di Tobey Maguire fu oggetto di numerose critiche visto che, a detta di molti, questa parentesi caciarona non faceva altro che sminuire Peter Parker e il simbionte che a lui era legato (quasi) indissolubilmente. Oggi invece, questa è diventata una delle immagini più iconiche del cinema tutto e sono stati prodotti decine di meme a tal riguardo, proprio a testimonianza di quanto questa evil dance sia entrata nel nostro immaginario collettivo.

Insomma, quella che un tempo è stata ritenuta una delle scene più trash di Spider-Man 3 è finita col diventare uno degli elementi più caratterizzanti del film e a distanza di 15 anni questo divertentissimo video del bimbo non fa altro che ricordarlo.