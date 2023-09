Spider-Man, Emma Stone è splendida in questa fan-art di Gwen Stacy

Gli eccellenti risultati raggiunti da Spider-Man: Across the Spider-Verse ha portato ad una vera e propria Spider-Man mania anche sui social. Tante sono le fan art che circolano online e, una delle più amate e condivise dai fan, vede protagonista una vecchia conoscenza di questo universo.

Il nuovo look di Emma Stone alla Gwen Stacy ha fatto impazzire i fan dell'Uomo Ragno facendo sperare che l'attrice, con l'avvento del multiverso, possa tornare in qualche modo nel mondo Marvel. Nonostante le speranze dei fan sia abbastanza infondate, questo, ovviamente, non li ferma dal cercare di dare vita ai propri sogni attraverso le fan art e la propria fantasia. L'ultima circolata sui social ipotizzava la presenza della Gwen Stacy di Emma Stone in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Su Instagram un utente ha condiviso uno sguardo su come potrebbe apparire Stone nei panni di Spider-Woman Gwen Stacy in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il look del personaggio ricorda nel taglio di capelli come è stata presentata Gwen negli Spider-Man di Andrew Garfield dandogli un tocco di modernità con il costume di Spider Gwen in Spider-Man: Across the Spider-Verse. La fan art presenta il personaggio come una ipotetica variante dell'eroina che abbiamo imparato a conoscere nella saga animata della Sony.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sull'ultimo capitolo della saga. Vi consigliamo la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!