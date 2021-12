Spider-Man, Emma Stone sarà la Spider-Gwen dell'MCU? Facciamo il punto della situazione

La sbornia da Spider-Man: No Way Home non è ancora passata, ma già i fan Marvel guardano al futuro: il clamoroso successo dell'ultimo film con Tom Holland ha aperto innumerevoli porte per quanto riguarda il prosieguo delle avventure del suo Peter Parker, coinvolgendo anche personaggi già visti nei film pre-Marvel Cinematic Universe.

Non parliamo, però, dei soli Spider-Man di Tobey Maguire ed Andrew Garfield (con quest'ultimo che, comunque, è al centro di numerosi voci circa la possibilità di un The Amazing Spider-Man 3): nelle ultime ore, ad esempio, si è fatto un gran parlare di un possibile ritorno di Emma Stone nel ruolo di Spider-Gwen!

L'attrice, come ricorderete, ha interpretato Gwen Stacy (priva di superpoteri) nella saga di The Amazing Spider-Man, con la sua morte nel secondo e ultimo film della serie a far scendere più di una lacrima ai fan: visto l'enorme potenziale del personaggio, dunque, perché non concederle una nuova chance reinventandola nelle vesti dell'eroina già vista in Spider-Man: Un Nuovo Universo?

Nel nostro nuovo video facciamo il punto sulla situazione, cercando di capire quali siano le reali possibilità di vedere Emma Stone nel Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcuni rumor, intanto, Spider-Man 4 potrebbe esulare dall'MCU.