Spider-Man, Emma Stone nei panni di Spider Gwen: la nuova fan-art vi farà urlare di gioia

Di sicuro lo saprete dato che in queste ore non si è parlato di altro: secondo una nuova indiscrezione la Sony Pictures vorrebbe il ritorno di Emma Stone per interpretare Spider Gwen in chiave live-action, e ovviamente un rumor del genere come sempre dilaga nel mondo delle fan-art.

A tal proposito, vogliamo segnalarvi un bellissimo pezzo pubblicato su Instagram dall'artista spdrmnkyxxiii, che come al solito vi riportiamo nel post in calce all'articolo: la fan-art ovviamente immagina Emma Stone nei panni di Spider-Gwen, tratteggiata con un realismo tale da sembrare davvero la foto tratta da un film live-action.

Vi ricordiamo che al momento il ritorno della star di The Amazing Spider-Man nel ruolo di Gwen Stacy - o, per l'esattezza, il suo esordio nella Variante di Gwen Stacy conosciuta come Spider Gwen - è al momento solo un rumor che non ha ancora trovato spazio nel campo dell'ufficialità. Tuttavia la speranza dei fan arde viva, soprattutto per il fatto che a far circolare l'indiscrezione è stato l'account My Time to Shine, che in passato aveva rivelato numerose informazioni su Spider-Man: No Way Home poi rivelatesi veritiere.

Spider Gwen, per chi non lo sapesse, nei fumetti è una versione alternativa dell'Uomo Ragno proveniente da un universo in cui Gwen Stacy è stata morsa dal ragno radioattivo al posto di Peter Parker: il personaggio ha debutto al cinema nel film d'animazione premiato con l'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, e tornerà nel sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse. Considerata la sua popolarità le possibilità di un film live-action sembrano quanto mai concrete, ma sarà davvero Emma Stone ad interpretare la supereroina? Staremo a vedere.

Nel frattempo, sapete che a quanto pare la Sony Pictures vorrebbe far tornare Andrew Garfield come Spiderman in diversi progetti Marvel?