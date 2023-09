Spider-Man, Emily Rudd di One Piece è una Gwen Stacy perfetta per BossLogic

Mentre One Piece fa la storia di Netflix entrando nella top10 di ben 93 paesi in giro per il mondo, il mitico BossLogic guarda oltre e sceglie l'attrice di Nami Emily Rudd per una versione live-action di Gwen Stacy nei panni di Spider-Gwen.

Come saprete il sogno dei fan è vedere Emma Stone riprendere i panni di Gwen Stacy per rappresentare una 'Variante' del personaggio già interpretato in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, e ritrovare il suo Spider-Man Andrew Garfield in un'avventura live-action basata sul Multiverso, con Peter Parker messo di nuovo di fronte alla sua Gwen ma con i poteri da ragno.

Questa svolta, che riunirebbe le due amatissime star dopo i tragici eventi di The Amazing Spider-Man 2 e il ritorno di Andrew Garfield nei panni di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, è tornata proprio in questi giorni all'attenzione dei fan grazie ad una nuova teoria su Avengers: Secret Wars, che appunto dovrebbe includere la partecipazione dello Spider-Man di Andrew Garfield, del Wolverine di Hugh Jackman, dello Spider-Man di Tobey Maguire e di molti altri personaggi del Multiverso Marvel (a tal proposito, proprio in queste ore si parla di Sam Raimi come possibile regista di Avengers: Secret Wars).

Ovviamente, Spider-Gwen è la co-protagonista della saga animata di Spider-Verse, di cui Sony ha già annunciato un nuovo film live-action dedicato a Miles Morales: ciò vuol dire che prima o poi anche Spider-Gwen debutterà 'in carne e ossa'? Probabilmente sarebbe impensabile il contrario, considerato il successo incredibile ottenuto dal personaggio, e certo BossLogic ha occhio per i casting: qui sotto potete ammirare la star di One Piece Emily Rudd nei panni di Spider-Gwen.