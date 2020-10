Spider-Man, l'Electro di Jamie Foxx ha un nuovo look in questa stupenda fan-art

L'argomento degli ultimi giorni per i fan del Marvel Cinematic Universe è sicuramente il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per il prossimo e attesissimo Spider-Man 3 con Tom Holland, che includerà anche il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch.

Avendo Foxx già interpretato il villain in The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield, gli spettatori si aspettano che in qualche modo la sua presenza possa anticipare l'arrivo di un film sul Ragno-Verso che possa riunire sul grande schermo Holland, Garfield e Tobey Maguire: l'annuncio della presenza di Doctor Strange come mentore di Peter Parker ha fatto incrociare le dita a molti, soprattutto considerando che tra WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tra l'altro diretto da Sam Raimi, regista della trilogia di Spider-Man con Maguire) pare che la Fase 4 dei Marvel Studios possa concentrarsi sulle realtà alternative.

E' comunque ugualmente possibile che Jamie Foxx finisca con l'interpretare semplicemente una nuova versione di Electro, e l'artista Jao Picart su Instagram è a dir poco schierato con questa ipotesi: guardate in calce all'articolo la splendida fan art con la quale ha immaginato un nuovo look per il villain, ispirato alla sua controparte fumettistica classica.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti che trovate in calce.