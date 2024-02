Spider-Man, due nuovi film animati in sviluppo: Spider-Gwen e un villain?

La saga animata di Spider-Man Miles Morales potrebbe continuare con altri due film, e in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla natura di questi due misteriosi progetti animati in cantiere in casa Sony Pictures.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, infatti, uno dei film sarà incentrato su uno dei tanti villain di Spider-Man mentre il secondo avrà protagoniste dei personaggi femminili: i dettagli sono scarsi, ma secondo le fonti che il film femminile dello Spider-Verse sarà un progetto totalmente a sé stante rispetto al film di Spider-Woman precedentemente annunciato.

Ovviamente uno spin-off su Gwen Stacy è la prima possibilità a balzare alla mente dei fan, considerata la popolarità del personaggio doppiato da Hailee Steinfeld, mentre per quanto riguarda il progetto dedicato al villain provare ad indovinare si fa più complicato, dato che Spider-Man ha uno dei roster più ampi di sempre in fatto di avversari: il potenziale, da questo punto di vista, sicuramente non manca.

Secondo quanto riferito, la Sony Pictures ha attualmente 'il morale a terra' in questo periodo a causa del flop di Madame Web, per il quale lo studio nutriva grandi speranze con idee per un sequel diretto e spin-off sui personaggi principali già in cantiere. Dopo questo clamoroso insuccesso, è possibile che la major dedicherà molto più spazio alla saga d'animazione e alle collaborazioni con il MCU.

A questo proposito, vi segnaliamo che in queste ore sempre Daniel Richtman ha parlato della possibilità di vedere Miles Morales esordire nel MCU in Spider-Man 4, il prossimo film della saga di Tom Holland.