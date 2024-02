Spider-Man, Donald Glover: 'Sony mi vuole come Prowler nel live-action di Miles Morales'

Qualche tempo fa Sony ha annunciato il film live-action di Spider-Man Miles Morales, ma in attesa di nuovi aggiornamenti da quel fronte la star Donald Glover ha parlato del suo futuro del franchise del famoso supereroe Marvel Comics.

In particolare la star di Atlanta e Mr & Mrs Smith, che finora è apparso in due diversi film di Spider-Man - Spider-Man: Homecoming del Marvel Cinematic Universe e Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga animata dedicata a Miles Morales - ha spiegato di essere ormai troppo vecchio per interpretare Miles Morales nel futuro film live-action, tuttavia ha anche anticipato che la Sony potrebbe volerlo schierare nello stesso film nei panni del villain Prowler, lo zio malvagio di Miles.

"No, non credo che abbiano mai pensato a me per la versione live-action di Miles Morales. Alla fine ci sarà sicuramente un film dal vivo per questo personaggio, ma io sono troppo vecchio ormai. In realtà però penso che probabilmente siano più interessati a farmi interpretare Prowler in quel film, o qualcosa del genere. E lo sono anche io, a dirla tutta."

Ricordiamo che il film live-action di Spider-Man Miles Morales non ha ancora una data d'uscita, ma probabilmente ne sapremo di più dopo la conclusione della saga cinematografica animata dedicata al personaggio, che terminerà con il prossimo film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, anche questo privo di data d'uscita al momento.

Restate sintonizzati sui canali di Everyeye per tutte le prossime novità.