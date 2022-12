Spider-Man, Donald Glover produrrà un nuovo film e sarà Hypno-Hustler!

Novità importante per Donald Glover. L'attore sarà protagonista di un nuovo progetto legato all'universo Sony di Spider-Man. La star di Atlanta e Star Wars produrrà e reciterà nel lungometraggio ambientato nell'universo Marvel Comics di Spider-Man per Sony Pictures, come informa in queste ore The Hollywood Reporter.

Su Everyeye trovate un ritratto di Donald Glover, un artista poliedrico e in grado di cimentarsi in qualsiasi genere cinematografico e televisivo, nonché musicale.

Nel progetto è coinvolto anche Myles Murphy, figlio di Eddie Murphy, che si occuperà della sceneggiatura del film, che si concentrerà sul villain Hypno-Hustler, interpretato proprio da Glover.



Hypno-Hustler è uno degli acerrimi nemici di Spider-Man, creato da Bill Mantlo, colui che ha ideato Rocket Raccoon, e da Frank Springer, ma è anche uno dei meno conosciuti.

Il personaggio debuttò nei fumetti per la prima volta in Peter Parker, the Spectacular Spider-Man #24 nel 1978 come alter ego di Antoine Delsoin, leader della band Mercy Killers. Grazie alla sua chitarra Delsoin riesce ad ipnotizzare le persone.



Hypno-Hustler non è considerato uno dei migliori cattivi di Spider-Man ma la vena musicale del personaggio avrebbe attirato Donald Glover, che vorrebbe realizzare una propria interpretazione del villain. Famoso per la sua partecipazione alla serie Atlanta, Donald Glover ha interpretato Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story nel 2018. In tv ha recitato anche nella serie comedy Community per 89 episodi.