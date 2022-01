Spider-Man, domani sul nostro canale Twitch la live con i doppiatori dei tre Peter Parker!

Il ritorno dei Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home terrà banco nelle discussioni dei fan Marvel per un bel po' di tempo ancora: ma chi può aggiungere qualcosa al dibattito più di chi ha vissuto in prima persona le avventure dei tre arrampicamuri nell'ultimo film dell'MCU?

Proprio in quest'ottica, mentre Spider-Man: No Way Home sorpassa Scream al botteghino continuando a macinare record, per la nostra nuova live abbiamo pensato a tre ospiti d'eccezione: stiamo parlando di Alex Polidori, Lorenzo De Angelis e Marco Vivo, voci italiane rispettivamente di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

La live avrà luogo domani 25 gennaio sul canale Twitch di Everyeye, con partenza alle 20:00: per partecipare non dovrete far altro che collegarvi al nostro canale, magari attivando in precedenza la campanella che vi avviserà in anticipo dell'inizio della live. Una chiacchierata, quella con i tre doppiatori, durante la quale ci sarà modo di discutere degli argomenti che più hanno appassionato i fan in questi giorni, dal futuro dei due Spider-Man più anziani allo straordinario lavoro svolto in sede di doppiaggio.

Vi ricordiamo, inoltre, che per gli abbonati Amazon Prime l'iscrizione al nostro canale Twitch è completamente gratuita: con la sottoscrizione avrete diritto ad alcuni interessantissimi bonus, tra cui l'accesso ai canali dell'Orda di Everyeye su Discord e Telegram. Tornando al film, nel frattempo, Andrew Garfield ha svelato la reazione di Tobey Maguire alla fine delle riprese di Spider-Man: No Way Home.