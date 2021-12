Da Spider-Man e Doctor Strange, ecco la guida definitiva del Marvel Cinematic Multiverse!

Il 2021 del Marvel Cinematic Universe è stato a dir poco ricchissimo di uscite ed eventi, in particolare grazie alla creazione del Marvel Cinematic Multiverse, e un fan su Reddit ha provato a fare ordine creando una nuova e definitiva time-line.

La time-line, che potete trovare in uno splendido schema riassuntivo in calce all'articolo, aggiunge alla 'Sacra Linea Temporale' del Marvel Cinematic Universe 'canonico' anche tutte le varie ramificazioni del Multiverso, incorporando oltre ovviamente alla serie tv What If... ? anche film come Venom e Venom: La furia di Carnage e ovviamente Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 e The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, cinecomics Sony Pictures che vengono inclusi come biforcazioni di Spider-Man: No Way Home.

Ma non finisce qui, perché la nuova time-line del Multiverso Marvel include anche tutti i nove episodi di What If...?, da ognuno dei quali parte una realtà alternativa incentrata sulle varianti di Captain Carter, Killmonger, Party Thor, Gamora (che ha ucciso Thanos), Star-Lord T'Challa, Infinity Ultron, Strange Supreme, Marvel Zombies e Guardiani del Multiverso.

Insomma, se stavate cercando la guida definitiva al Marvel Cinematic Multiverse, potreste appena averla trovata. Che cosa ne pensate? Credete che potrà tornarvi utile per i prossimi rewatch? Ditecelo nei commenti!