Kevin Feige vuole Spider-Man come leader degli Avengers, Disney prepara un'offerta a Sony?

Stando a quanto rivelato da alcuni insider, la Disney avrebbe pensato una maxi-offerta da spedire a Sony per provare a comprare i diritti di sfruttamento di Spider-Man, così da integrarlo definitivamente nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Lo scooper Mikey Sutton ha annunciato su Geekosity All Things Pop Culture:

"Le voci che hanno iniziato a circolare su tale possibile acquisizione prima della famosa disputa tra Disney e Sony erano solo speculazioni, in particolare quelle che ipotizzavano una cifra. Ma notizia dell'ultima ora è che la Disney vorrebbe offrire una cifra compresa fra i 4 e i 5 miliardi di dollari per i diritti di sfruttamento di Spider-Man."

La cifra è incredibilmente alta, soprattutto se consideriamo che allo stesso presso la Disney comprò l'intera Marvel e l'intera Lucasfilm, e rappresenterebbe la fatidica offerta che, come piace dire ai cinefili fin dal giorno di uscita de Il Padrino, non si può rifiutare: tuttavia al momento anche le parole di Sutton devono essere considerate come un rumor, in quanto non hanno trovato riscontro né da testate più autorevoli, né tanto meno da figure ufficiali legate ad una delle due major.

Secondo Sutton, l'offerta sarebbe legata al fatto che Kevin Feige - com'era del resto intuibile in Far From Home - vuole che lo Spider-Man di Tom Holland diventi il leader dei Nuovi Avengers, con Captain Marvel destinata a guidare un gruppo cosmico al femminile A-Force, e che quindi l'accordo stipulato qualche settimana fa, che prevede il ritorno di Holland nel MCU per altri due film, andrebbe stretto ai Marvel Studios.

Restiamo in attesa di nuovi sviluppi.