Spider-Man, nuovi dettagli sul futuro di Andrew Garfield: 'La sua storia continuerà'

Dopo gli ultimi aggiornamenti sulla reunion tra Sam Raimi e Tobey Maguire per la saga di Spider-Man, che dovrebbe passare o per il film Spider-Man 4 con Tom Holland o per Avengers: Secret Wars, in queste ore sono emerse anche grosse novità sul futuro di Andrew Garfield come Uomo Ragno.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il noto insider Alex Perez - solitamente affidabile con i suoi scoop: tanto per dirne una, è stato tra i primissimi se non il primo in assoluto a suggerire un'ambientazione anni 60 per The Fantastic 4 dei Marvel Studios, già un paio di anni fa - ha risposto ad un fan curioso di avere aggiornamenti sulla situazione di Andrew Garfield nel franchise di Spider-Man, dopo il grande successo di Spider-Man: No Way Home, il cameo tramite filmati d'archivio in Spider-Man: Across the Spider-Verse e i tanti rumor riguardanti un possibile The Amazing Spider-Man 3.

Secondo le fonti di Perez: "Non voglio illudere nessuno quindi chiarisco subito che le possibilità di un film stand-alone sono davvero minime. La storia dello Spider-Man di Andrew Garfield continuerà al 100%, ma non in un film tutto suo." Sempre su X, l'insider ha offerto un paragone con la situazione di Tobey Maguire, condividendo una GIF che diceva: "È un po' diverso", senza però dilungarsi in ulteriori dettagli.

Infine, su Spider-Man 4 e le frizioni tra Sony e Marvel, con la prima che vorrebbe un sequel di No Way Home col Multiverso, Tobey Maguire e Andrew Garfield e la seconda che invece vorrebbe un film con i supereroi 'di strada', anche Perez conferma le ultime novità che stanno circolando in questi giorni: "Finora quello che è stato detto è accurato. Si sta negoziando una via di mezzo in modo tale che la storia contenga entrambi gli elementi. In questo momento Sony punta ancora ad un'uscita nel 2025, ma più passa il tempo meno diventa probabile."

