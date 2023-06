Spider-Man, Deadpool e Wolverine? Tom Holland vuole film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Le riprese di Deadpool 3 sono attualmente in corso, ma durante il suo tour promozionale per l'uscita della nuova serie Apple TV+ The Crowded Room Tom Holland ha stuzzicato i fan immaginando un possibile futuro team up di Spider-Man con Wolverine e Deadpool nel Marvel Cinematic Universe.

Parlando con Forbes, l'attore britannico ha condiviso la sua eccitazione per l'imminente primo film Marvel Studios rated-R che porterà gli eroi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nel MCU, dopo il quale un eventuale incontro con il suo Peter Parker non sarà più soltanto un sogno dei fan ma una concreta possibilità, ora che la Disney ha acquisito anche i diritti di sfruttamento dei personaggi legati alla saga degli X-Men. Quando gli è stato chiesto se avesse preso in considerazione l'idea di un film con Spider-Man, Deadpool e Wolverine, Tom Holland non ha potuto contenere il suo entusiasmo:

"Sì, certo che l'ho fatto. Sono un grande fan di entrambi. Sono sicuro che il film sarà fantastico. So che hanno George Cottle Jr. nel loro team in questo momento come coordinatore degli stuntman e regista della seconda unità. Non potrebbero desiderare un ragazzo migliore. Quindi sono molto eccitato per il film. Auguro loro tutto il meglio e non vedo l'ora di vederli all'opera".

In attesa delle prime foto dal set del nuovo film della saga con Ryan Reynolds vi riproponiamo le ultime indiscrezioni fatte trapelare dagli insider, secondo cui Deadpool 3 includerà il ritorno anche di altri X-Men come Ciclope, Tempesta e Jean Grey.