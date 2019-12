Spider-Man alla Deadpool nel video sui VFX di Spider-Man: Far From Home

Nessun supereroe del Marvel Cinematic Universe vanta un rapporto con il suo pubblico pari a quello di Deadpool, solito sin dal suo esordio a interrompere l'azione rompendo la quarta parete per conversare amabilmente coi suoi fan. Qualcuno, però, sembra voler cercare di seguire le orme del collega.

Nel corso di un video pubblicato qualche ora fa da Marvel sul lavoro di inserimento dei complessi effetti speciali visti in Spider-Man: Far From Home, infatti, un Peter Parker nel pieno dell'azione sembra prendere improvvisamente coscienza di quanto sta accadendo attorno a lui, non nascondendo una punta di comprensibile stupore.

"Wow, è fantastico!" esclama uno Spider-Man preso alla sprovvista rivolgendosi al suo pubblico mentre intorno a lui vengono ricostruiti crolli, esplosioni ed elementi vari in una Londra messa momentaneamente in pausa.

Che Spider-Man si appresti a rompere la quarta parete anche nel corso dei prossimi film? Molto poco probabile, in realtà: scherzare va bene, ma è sempre meglio che ognuno faccia ciò che gli riesce meglio e, d'altronde, Ryan Reynolds potrebbe non prendere troppo bene il fatto di avere un concorrente in casa.

Periodo di grande popolarità per Tom Holland, intanto: l'attore è risultato il più twittato dell'anno grazie a Spider-Man: Far From Home; il CEO di Disney Bob Iger, invece, ha recentemente confermato di aver trovato un Holland decisamente su di giri quando lo sentì al telefono per salvare il futuro di Spider-Man.