Spider-Man di David Fincher avrebbe anticipato di 20 anni un dettaglio di The Batman

In nuova intervista il regista David Fincher ha parlato del suo film mai fatto su Spider-Man, al quale aveva iniziato a lavorare negli anni '90 e che, abbiamo scoperto, fu cancellato per una cosa che The Batman di Matt Reeves avrebbe fatto molti anni dopo.

Parlando con The Guardian, infatti, Fincher ha svelato che la sua versione del film Spider-Man non avrebbe raccontato le origini di Peter Parker, perché il regista trovava davvero ridicola tutta la vicenda del "morso del ragno radioattivo rosso e blu": il regista propose alla Sony - nel 1999 - l'alternativa di realizzare un film nel quale il protagonista sarebbe stato Spider-Man fin dal minuto zero, ma lo studio non ne volle sapere e alla fine il progetto passò sulla scrivania di Sam Raimi.

Curiosamente, però, l'idea di non raccontare le origini del supereroe protagonista è la stessa che anni dopo si sarebbe vista in The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, nel quale Bruce Wayne è diventato il cavaliere oscuro prima dell'inizio del film e lontano dallo sguardo degli spettatori: questo concept, proposto più di vent'anni prima di The Batman, ci aiuta a capire quanto e come sia cambiata a Hollywood la fiducia nei confronti dei film di supereroi, ed è curioso che la sua origine possa essere ricondotta proprio a David Fincher, il cui cinema neo-noir è stata una delle ispirazioni principali di The Batman di Matt Reeves (un'altra curiosità: in passato è stato rivelato che il The Batman di Ben Affleck avrebbe avuto The Game, un altro film di Fincher, come punto di riferimento principale).

