Spider-Man e Daredevil insieme in un poster fan-made su Instagram

Dopo qualche settimana di apprensione, Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) è stato confermato tempo fa nell'MCU, con un terzo film da protagonista assoluto che debutterà nel 2021. E mentre la trama risulta ancora un mistero gli appassionati si danno da fare e su Instagram è comparso un poster fan-made con Daredevil insieme a Spidey.

Il poster fan-made mostra infatti Matt Murdoch/Daredevil (Charlie Cox) oscillare accanto a Spider-Man. Charlie Cox ha debuttato nel ruolo grazie al serial Daredevil, prima apparire in The Defenders su Netflix. Lo scorso anno Netflix ha cancellato Daredevil e le altre serie Marvel dalla propria libreria.

Dopo gli avvenimenti di Spider-Man: Far From Home, molti fan hanno preso in considerazione la presenza nel prossimo film di Matt Murdoch, visto che Parker potrebbe aver bisogno di un avvocato, dopo il finale del film.



Nel 2018, Charlie Cox affermava:"Devo stare molto attento ma non riesco a vedere come questo possa accadere. Forse si farà, forse no. Ma non ho informazioni in merito. Sarebbe davvero bello, mi piacerebbe fare qualcosa con Spider-Man" ha dichiarato Cox.

Charlie Cox aveva già manifestato interesse in una situazione simile qualche anno fa, con Andrew Garfield nel ruolo.

