Spider-Man e Daredevil insieme nelle fan art crossover del Marvel Cinematic Universe

Con le voci che riguardano un possibile ritorno di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe per quanto riguarda il prossimo film di Spider-Man, sul web è apparsa in bellissime fan art che ritrae Daredevil e Spider-Man insieme, in un crossover che i fan sperano di vedere concretizzato davvero sul grande schermo prossimamente.

Di questa possibilità se n'è parlato anche nell'ultimo podcast di Kevin Smith. La storia nasce dall'idea che Peter Parker si trovi nel disperato bisogno di un avvocato, dopo che la sua identità segreta è stata scoperta e viene incastrato come un assassino nella scena dei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home.

Matt Murdock, meglio conosciuto come Daredevil, è stato visto per l'ultima volta nella serie Netflix omonima, Daredevil, interpretato da Charlie Cox.



Nonostante sia stata cancellata dopo la terza stagione, Daredevil è stata ampiamente considerata come uno dei migliori show su Netflix mai realizzati.

Grazie alla popolarità di Daredevil, Netflix ha pubblicato nella sua libreria altre serie Marvel come Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher. Tutte le serie in questione sono state cancellate da Netflix proprio mentre la Disney lavorava alla sua piattaforma, Disney+.

I fan hanno voluto riprodurre grazie a diverse fan art con protagonisti proprio Spider-Man e Daredevil. In queste ore il materiale targato Marvel è ricco come sempre; William Hurt è Red Hulk in un fan poster meraviglioso mentre un fan ha immaginato come sarà l'MCU tra 40 anni.