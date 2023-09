Spider-Man è Danny De Vito: l'orrore dell'IA che non dimenticherete mai

Molto probabilmente vi siete chiesti come sarebbe stato Spider-Man se non avesse avuto le fattezze di Tobey Maguire, Andrew Garfield e in ultimo Tom Holland. Dopo anni nei panni dell'Uomo-Ragno, non potremmo immaginarci nessun altro se non gli attori citati eppure l'ha fatto l'IA per noi. O meglio ha dato forma a un incubo.

Molto probabilmente, invece, non vi siete mai chiesti come sarebbe stato Danny De Vito nei panni dell'Uomo Ragno: ma l'Intelligenza Artificiale, più accurata che mai, ci ha restituito un ritratto quasi perfetto del popolare attore con indosso la tuta attillata di Spider-Man.

The IA Dreams ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini di un recasting di Spider-Man che trovate in calce all'articolo: tra gli attori, oltre De Vito, troviamo Snoop Dogg, Danny Trejo, Jack Black, Willem Dafoe, Will Ferrell, Dwayne Johnson, Jackie Chan e Mike Tyson. Se alcuni attori, come Danny De Vito in verità non vede l'ora di tornare nei panni del Pinguino e Jack Black appaiono più improbabili, altri come The Rock, Jackie Chan e Mike Tyson non stonano affatto con la tuta di spandex. Altri ancora, sono una visione più divertente che altro.

Il futuro dell'Uomo Ragno, recasting a parte, nell'MCU è ancora incerto: il rinnovo per un quarto film non è ancora ufficiale, ma nell'attesa di scoprire i prossimi piani dei Marvel Studios possiamo buttare già le prime ipotesi su quali trame collegherà il quarto film con Spider-Man di Tom Holland.