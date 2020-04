Spider-Man: Dane DeHaan conferma i vecchi piani di Sony per i Sinistri Sei

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Dane DeHaan ha confermato che la Sony all'epoca in cui l'universo cinematografico di The Amazing Spider-Man era ancora vivo e vegeto aveva tutta l'intenzione di realizzare il film sui Sinistri Sei con lui nel cast.

Inzialmente, infatti, si era scritto che il film sui Sinistri Sei avrebbe dovuto costituire un sequel a The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, mentre immediatamente dopo sarebbero dovuti seguire The Amazing Spider-Man 3 e 4, ma i risultati insoddisfacenti al botteghino del secondo film dello Spider-Man di Adam Garfield hanno convinto i vertici della Sony a far cessare tutte le storie dedicate a quell'universo cinematografico, agevolando invece l'accordo tra Sony e Marvel per l'introduzione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Da lì la scelta di affidare il ruolo a un attore più giovane, Tom Holland, e introdurlo in Captain America: Civil War. Il resto è storia...

Per dirigere il film sui Sinistre Sei era stato scelto Drew Goddard, con Dane DeHaan che ha rivelato cosa sapeva lui di quel progetto: "Penso sia abbastanza ovvio che Sony stesse posizionando tutti i pezzi per arrivare al film sui Sinistri Sei e stavano parlando di realizzarlo, prima che avvenissero gli accordi con Disney e Marvel. Ma non posso dire di sapere con certezza quello che sarebbe accaduto nel film. Quel che è certo è che almeno Goblin, se non Harry Osborn, sarebbe stato coinvolto".

Harry Osborn/Goblin, infatti, avrebbe dovuto essere il leader del gruppo criminale protagonista della pellicola, con il probabile coinvolgimento di un Norman Osborn riportato in vita. I membri del team non furono mai confermati ufficialmente, ma con tutta probabilità ci sarebbero stati Sandman, Avvoltoio e Doctor Octopus, i quali sarebbero già stati in forze alla Oscorp Tech, invece che avere le loro origin story.