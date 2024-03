Spider-Man, Dakota Johnson nei guai: 'Sony è furiosa delle sue parole contro Madame Web'

Un sequel di Madame Web sembra impossibile ormai, specialmente perché, caso più unico che raro, la protagonista della saga Dakota Johnson ha iniziato una vera e propria campagna promozionale ai danni del suo stesso film, cosa che neanche a dirlo avrebbe mandato su tutte le furie la Sony.

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, infatti, in queste ore molti dirigenti della Sony Pictures avrebbero contestato interamente il comportamento di Dakota Johnson, ritenuto scorretto nei confronti del film a cui, nel bene e nel male, è comunque legata sia a livello contrattuale che di immagine:

"Molte persone alla Sony stanno mettendo in dubbio il suo potere da star, e il modo in cui ha reagito a questo fallimento probabilmente si ritorcerà contro di lei", ha riferito un anonimo insider al Daily Mail. "Va bene scherzare sul fatto che il tuo film non sta andando bene e anche appoggiarsi alle recensioni negative, come ha fatto ad esempio Sydney Sweeney su SNL con il suo monologo - ma i produttori del film e la Sony non stanno ridendo affatto delle dichiarazioni di Dakota Johnson, che dovrebbe assumersi la sua parte di responsabilità per il fallimento del film invece di passare la patata bollente agli altri: i film possono fallire, è questo il gioco di Hollywood, ma anche quando falliscono lo fanno dopo tanto duro lavoro di tante persone, e se la star protagonista si comporta in questo modo è grossa una mancanza di rispetto verso gli altri che sono stati sul set con lei".

Se volete, recuperate le dichiarazioni di Dakota Johnson contro Madame Web.