Spider-Man, il Daily Bugle dà la colpa a Peter Parker per la distruzione di Coney Island

Si è aggiornato nuovamente il sito ufficiale del Daily Bugle, questa volta per confermarci che dopo diversi anni nella New York del Marvel Cinematic Universe ha finalmente riaperto il parco giochi di Coney Island.

Come ricorderete, l'intera area fu rasa al suolo durante gli eventi dell'atto finale di Spider-Man: Homecoming, quando Spider-Man riuscì a sventare i pericolosi piani dell'Avvoltoio: tuttavia, nel suo comunicato ufficiale, il direttore J. Jonah Jameson dichiarata che fu il supereroe a distruggere il quartiere.

Sul sito si legge: "Coney Island ha riaperto le sue storiche porte oggi, anni dopo che un devastante attacco di Spider-Man ha costretto il parco e la spiaggia adiacente a chiudere al pubblico. Questo resiliente quartiere di Brooklyn ha assunto un atteggiamento coraggioso dopo l'attacco provocato dalla minaccia mascherata, con un aereo che si è schiantato nel parco divertimenti per famiglie nel corso di una tranquilla notte estiva. Mentre i funzionari locali si sono rifiutati di nominare Spider-Man direttamente nella loro denuncia - preferendo incolpare l'eroe della classe operaia Adrian Toomes - noi del Bugle crediamo che ciò sia dovuto solo alla paura delle probabili ritorsioni da parte del vendicativo e pericoloso Spider-Man. Abbiamo cercato di avvertire tutti voi della sua vera natura, anche prima della nostra grande rivelazione della scorsa settimana, e nel caso in cui abbiate vissuto sotto un sasso, puoi leggere tutto sul smascheramento QUI. Va bene, gli hai dato il beneficio del dubbio grazie al suo vestito rosso e blu, ma speriamo che adesso ci ascolterai. Speriamo anche che tutti i lettori del Bugle si uniranno a noi nel sostenere la grande riapertura di Coney Island e nel dire a Spider-Man quello che avremmo dovuto dirgli molto tempo fa: VATTENE, TESTA DI RAGNO"

Naturalmente il video citato è quello in cui Peter Parker viene smascherato da Mysterio, un punto di svolta che sarà sicuramente al centro del prossimo Spider-Man 3, in uscita a luglio 2021. Chissà se il Bugle e Jameson avranno un ruolo più significativo dopo il cameo in Far From Home.

