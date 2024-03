Spider-Man, i creatori dello Spider-Verse sono stanchi delle battute di Jimmy Kimmel

Le probabilità che Spider-Man: Across the Spider-Verse facesse la storia degli Oscar erano altissime ma alla fine la statuetta come miglior film d'animazione è stata portata a casa da Il ragazzo e l'airone. Una cerimonia amara per i produttori Sony ma non per il mancato premio bensì per le battute di Jimmy Kimmel.

La delusione infatti è stata generata dalla gag, ritenuta di cattivo gusto, del conduttore della cerimonia degli Academy: "Per favore, alzi la mano se lasci che tuo figlio compili questa parte della scheda elettorale", una frase infelice e interpretata da Chris Miller come un'allusione alla poca importanza della categoria in quanto i candidati sono definiti limitatamente come "film per bambini".

Miller non ci sta e ribatte le parole di Jimmy Kimmel: "L'animazione non è un genere per bambini, è un mezzo per le persone e quel mezzo è il film - ha spiegato il regista - solo un promemoria, quella frase intendeva dire che questa categoria è destinata esclusivamente ai bambini. Chi lo è pensa è semplicemente svogliato".

La precisazione del produttore di Spider-Man: Across the Spider-Verse ribatte tutta la forza dell'animazione: basti pensare al successo della pellicola, secondo capitolo della trilogia di Miles Morales il cui sequel è attesissimo. Lo Spider-Verse di Sony è più forte che mai se si parla di animazione, tuttavia per il nuovo capitolo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dovremmo attendere ancora un po'.

