Spider-Man: tutti i costumi indossati da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe

Sappiamo bene quanto l'evoluzione del costume sia importante per Spider-Man, sia dal punto di vista simbolico (il passaggio dall'ingenua tuta fatta in casa al primo vero costume da supereroe, ad esempio) che da quello funzionale, con l'aggiunta di gadget e tecnologie d'ogni tipo. Ma quanti outfit ha provato Peter Parker nell'MCU?

Cerchiamo di fare un rapido recap per non arrivare impreparati all'uscita di Spider-Man: No Way Home, partendo ovviamente dal principio: in Captain America: Civil War vediamo infatti prima di tutto un giovane e inesperto Peter tentare di cucirsi da solo un costume da Uomo Ragno decisamente poco minaccioso, solo per poi ricevere dalle mani di Tony Stark il primo, vero costume da Spider-Man che rivedremo anche in Homecoming.

Anche in Spider-Man: Far From Home il buon Peter ha avuto modo di divertirsi da questo punto di vista, tra l'upgrade della versione classica con l'implementazione delle tecnologie Stark e la tuta stealth, quella che il nostro tenterà di far spacciare per il costume di tale Scimmia Notturna agli occhi di una MJ vicina a svelare il suo segreto.

Arriviamo quindi ai giorni nostri: in Spider-Man: No Way Home vedremo infatti Peter indossare il costume Black & Gold, quello da Iron Spider (che vedremo presumibilmente durante lo scontro con Doc Ock) e l'Integrated Suit, dalle qualità ancora tutte da svelare. A questi va ovviamente aggiunto il costume Avengers Campus sfoggiato in What If...?

Quale di questi outfit preferite? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, cerchiamo di carpire ulteriori dettagli sul nuovo capitolo dell'MCU grazie ai nuovi spot di Spider Man No Way Home.